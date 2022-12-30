Bloomberg: Состояние самых богатых россиян с начала войны уменьшилось более чем на $93 миллиарда 2 30.12.2022, 17:33

Кто потерял больше всего?

Непосредственно 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, самые богатые россияне потеряли 46,6 миллиарда долларов. С тех пор общие потери российских миллиардеров выросли до более чем 93 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg (перевод — ТСН).

После введения западных санкций из-за войны войны против Украины россияне, входящие в перечень 500 самых богатых людей планеты, потеряли еще 47 миллиардов долларов. Всего в рейтинге Bloomberg Billionaires Index приведена информация о состоянии 25 российских миллиардеров.

По сумме потерь больше всего пострадали близкий к президенту России Путину предприниматель Геннадий Тимченко и его бизнес-партнер Леонид Михельсон — совладельцы НОВАТЭКа потеряли более восьми миллиардов долларов каждый.

Однако главным неудачником стал председатель совета директоров группы компаний «Ренова», уроженец украинского города Дрогобыча (Львовская область) Виктор Вексельберг, потерявший более 60% своего состояния, которое теперь оценивается в 11,2 миллиарда долларов.

Также почти половину своего состояния потерял Роман Абрамович: из 18 миллиардов у него осталось 9,7 миллиарда долларов.

Bloomberg отмечает, что снижение активов миллиардеров – общемировая тенденция, вызванная ростом инфляции и усилением политики центральных банков.

За год только первые 500 бизнесменов из списка самых богатых людей планеты потеряли около 1 400 миллиардов долларов.

В случае россиян сработал также фактор санкций, применяемых из-за войны РФ против Украины.

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