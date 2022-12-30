Ивонка Сурвилла: Все империи разваливаются, а за зимой придет весна 1 30.12.2022, 17:50

Ивонка Сурвилла

Глава Рады БНР поздравила белорусов с наступающим Новым годом.

Все империи разваливаются, и за зимой обязательно придет весна. Такими словами вдохновляет белорусов председатель Рады Белорусской Народной Республики Ивонка Сурвилла. Она также призывает не терять веры в будущее, передает «Белсат».

В новогоднем поздравлении председатель Рады БНР напомнила о ценности свободы и независимости и о необходимости веры в то, что эти ценности снова будут реализованы в Беларуси.

«Чем тяжелее наша жизнь, тем легче преодолевают беду те, кто верит в будущее», – говорит председатель Рады БНР.

Сурвилла напомнила, что разбросанные по всей планете после Второй мировой войны беларусы много лет верили, что дождутся того дня, когда вернутся в свою родную страну. И во время каждого праздника вспоминали, что не было той империи, которая бы со временем не развалилась. И они дождались.

«Хотя свобода наша долго не продержалась, все же мы помним тот славный день 25 августа 1991 года, когда наша страна вновь объявила себя свободным и независимым государством. К сожалению, мы еще не были готовы защищать эту свободу и независимость. Враг снова отобрал их у нас», – напомнила Ивонка Сурвилла исторические события.

«Но мы до сих пор верим, что и нынешняя несвобода не будет вечной. Как говорит наш нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, я верю, потому что знаю, потому что после зимы придет весна», – подчеркнула Ивонка Сурвилла.

Председатель Рады БНР уверена, что развалится и нынешняя империя зла и белoрусы будут снова людьми зваться».

«Я сильно верю в это, и я точно это знаю. И на этот раз мы будем готовы защищать свое государство. Горе нас научило ценить большую ценность, каковой является свобода. Поэтому из глубины сердца желаю вам: не теряйте веры! Ведь на нашей стороне Божья воля и наша бесконечная любовь к своему краю. С Новым годом! Жыве Беларусь и будет жить!», – сказала Ивонка Сурвилла в конце поздравления.

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