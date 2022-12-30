Боец полка Калиновского обратился к белорусскому военкому 1 30.12.2022, 18:10

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Доброволец отреагировал на повестку.

Боец полка имени Кастуся Калиновского обратился к белорусскому военкомату:

«Я получил повестку с призывом явиться в военкомат! Неуважаемый военком. Скорее всего, вы, опрокинув очередную рюмку самогона, закусив и вытерев рот засаленным рукавом кителя, который уже давно не застегивается на брюхе - совершили ошибку. Вы хотите призвать меня «на защиту Беларуси от нападения с четырех позиций», понимаю, выслуживаться, а не служить вы привыкли.

Так вот сообщаю. Поздно. Я уже стою на защите Беларуси. Борюсь с оккупантами, которые топчут украинскую землю и давно себя хорошо чувствуют на моей белорусской. Я, кстати, не сомневаюст, что именно вы, неуважаемый военком, встречали с хлебом и солью эшелоны техники русских, которые въезжали в Гомельскую область.

Так вот! Вы не волнуйтесь. Служба моя идет хорошо. Автомат пристрелял на отлично. С обеспечением тоже нет проблем. Едим хорошо. Кусок в горле комом не становится, как у вас.

Относятся ко мне уважительно и побратимы, и местное население. Сейчас-сейчас, простите, объясню, что такое уважительно. Вы то забыли как это... Это когда не плюют в спину за то, что ты делаешь. Это когда начальство не вытирает о тебя ноги. Это когда можешь выразить свою позицию без последствий. Понял, военком?

Прошу вас перестать слать мне повестки. Подождите немного, я сам за ними приеду. Прямо к вам в дом и заеду. Посидим. Поговорим. Я расскажу о том, как воевал в Украине и как мне с побратимами удалось освободить Беларусь. Вы расскажете о преступлениях и о том, как предали данную белорусскому народу присягу. А потом поедем в суд. Не сразу. Там будут очереди из таких как вы…

Напомним, что на днях сайт Charter97.org сделал большое интервью с командиром полка имени Кастуся Калиновского Денисом «Китом» Прохоровым.

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