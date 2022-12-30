Историк: Советский Союз 2.0 - это полный бред Путина 7 30.12.2022, 18:28

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Хозяин Кремля считает распад СССР трагедией и крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века.

Говоря о Советском Союзе не может не удивлять то, что его формальное создание наступило только лишь 30 декабря 1922 года, когда был утвержден договор об образовании СССР. В его первоначальный состав вошли Российская, Украинская и Белорусская Социалистические Советские Республики, а также Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

С этого момента ведется отсчет Советской империи, которая формально прекратила свое существование 26 декабря 1991 года. За империей зла вьется шлейф захватнических войн под лозунгами «братской помощи» и «пролетарской солидарности», Голодомор, террор и репрессии, что в сумме повлекло за собой смерть десятков миллионов людей и сломанных жизней.

На тему создания СССР «Польское радио» поговорило с известным украинским историком, профессором Юрием Шаповаловым из НАН Украины.

Он, в частности, коснулся вопроса противостояния двух моделей СССР: ленинской с идей формально суверенных республик с правом выхода из союза и сталинской, предвидящей Россию с автономными республиками в своем составе.

«Во-первых, Сталин тогда уже нацелился на власть. Как известно, в апреле 1922 года он стал генсеком ЦК Российской коммунистической партии большевиков. И вот у него была идея автономизации, вхождения тогдашних республик на правах автономий в состав России. Если взять сталинскую модель, то эти республики приравнивались по статусу к автономным республикам, существующим тогда в составе РФ. Эта идея принадлежала Сталину и он неслучайно выдвинул ее летом 1922 года. Дело в том, что с весны Ленин был болен. Эта была первая волна болезни, которая потом приведет к потери им работоспособности.

Вследствие чего Ленин потерял на несколько месяцев возможность влиять на события, и Сталин начал продвигать свою модель. Интересно, что он свою позицию не скрывал», - считает профессор.

В этой связи историк упомянул очень важный документ.

«В сентябре 1922 года Сталин отправил письмо Ленину, которое представьте себе, пролежал в архиве с 1922 по 1989 год. Впервые его опубликовали в журнале «Известия КПСС». И здесь мы видим Сталина во всей красе.

Он пишет, что мы пришли к такому положению, когда существующий порядок отношений между центром и окраинами генерирует конфликты, обиды и досаду. То есть, Москва постоянно вмешивалась в дела республик. И Сталин с характерным ему ригоризмом и авторитарной манерой управления писал Ленину, что давайте или делаем настоящую независимость, и тогда центр не вмешивается в дела республик и они действительно имеют в своих руках железные дороги, ведут свои внешнеторговые отношения, а постановления, принимаемые в Российской Федерации не являются обязательными для всех республик; а если нет, то тогда проводим реальное объединение советских республик в единую структуру.

И в последнем случае, как он роскошно заявлял, необходимо заменить фиктивную независимость «настоящей автономией республик» в понимании языка, культуры и юстиции. Другими словами, Сталин предлагал Ленину или отделить эти республики, или все-таки включить их в состав России.

В своем письме Сталин отмечал, что со стороны российских большевиков было слишком либеральное отношение к местным коммунистам, что усилило их требования демократии и независимости. Он писал, что республиканские коммунисты игру в независимость отказываются воспринимать как игру, принимая заявления о независимости за чистую монету. Сталин очень четко выдвигал требования о ликвидации всякой независимости республик, требуя сделать упор на автономии республик в составе РФССР», - говорит историк.

Профессор Шаповал подчеркивает, что ленинская модель СССР, которая в конечном счете была принята и предвидела формальный суверенитет республик, стала вынужденным компромиссом, а сам Ленин поддерживал идею Сталина, но считал ее в тот момент преждевременной.

«Ленин в ответе Сталину не критиковал его, он не писал, что это невозможно, что это недемократично итд. Ленин писал: «товарищ Сталин торопится». Понятное дело, Ленин заявлял о союзе республик, но за этим всем стояла прямолинейность Сталина и хитрость Ленина. Почему Ленин считал, что еще нельзя говорить о поглощении этих республик Россией? Дело в том, что вся политика большевистской России была направлена на разжигание мировой революции и большую роль тогда играл Восток, а не Запад. Поэтому Ленин обращал внимание на то, что большевики не могут торопиться в этом вопросе, поскольку можно потерять поддержку сторонников на Востоке, стремящихся к независимости», - подчеркивает профессор.

После прихода к власти Путина, для которого распад Советского Союза является трагедией и крупнейшей геополитической катастрофой XX века, историки, политологи и обозреватели начали вести речь о его стремлении восстановить в том или ином виде СССР. Ярчайшим подтверждением этому стала война в Грузии в 2008 году и война против Украины, которая ведется с 2014 года. В свете сегодняшних событий проект Советский Союз 2.0 - это история с поставленной точкой или все же разумнее говорить о троеточии? У Юрия Шаповала нет сомнений на этот счет.

«Я думаю, что проект Советский Союз 2.0 или 3.0 – это полный бред, причем персонифицированный бред. Путин только лишь выразитель этой идеи. Но вот в чем беда: и он, и те, кто ему эту идею подсунул, все эти люди отличаются от Ленина и Сталина тем, что они абсолютно не разбираются в этих делах. У Ленина была масса отрицательных черт, но у него была одна неимоверная черта. Он был настоящим политиком и чувствовал тенденции времени. У него была истинная флексебильность, без чего не бывает настоящего политика. А Путин – это классический пример патологического лжеца. У него все построено на лжи, включая его государство. Конечно, каждый политик может прибегать к манипуляциям и лжи, но не в таких масштабах. Непонимание ситуации и того, что произошло с Украиной за последние 30 лет предрекает путинский проект на полное поражение.

В придачу ко всему, вы же прекрасно понимаете, что советская власть не была сахаром для народов и окраин России. Однако то, что вытворяет Путин, когда на вооружение взяты геббельсовские стандарты пропаганды, когда действия абсолютно сопоставимы и напоминают действия нацистов, гитлеровцев во времена Второй мировой войны в Украине, ставит крест. Все же фиксируется. Это совсем другие времена и обстоятельства.

Многие преступления Гитлера совершались в тайне. Тоже самое касается практически всех глобальных преступлений Сталина, включая Гулаг. Вы обратите внимание, какой шок вызвала книга Солженицына «Архипелаг Гулаг», в которой он в 1973 году открыл правду о Гулаге. А сегодня все фиксируется. Какой может быть союз, какое может быть братство и понимание между Россией и Украиной на фоне того, что вытворяет Путин?», - заявил профессор.

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