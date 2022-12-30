Диетолог рассказал, как справиться с разнообразием новогоднего стола

Диетолог рассказал, как справиться с разнообразием новогоднего стола1
- 30.12.2022, 18:36
До Нового года остался один день.
Новогодние и рождественские праздники могут закончиться печально для некоторых людей. Американский биолог Анча Баранова рассказала, как не стать «жертвой» новогоднего стола.
Основная опасность новогоднего застолья заключается не в обилии пищи, а в её разнообразии, отмечает Анча. По словам биолога, для переваривания каждого вида еды требуется определённый тип бактерий. Если человек на праздники употребляет всё подряд, то это приведёт к повышению риска нарушения работы ЖКТ. В итоге разовьётся синдром раздражённого кишечника, который проявляется чередованием поносов с запорами.
Медик рекомендует перед новогодним застольем принимать ферменты в виде таблеток. Благодаря этому организм лучше справится с поступившим в желудок разнообразием пищи. Употреблять внешние ферменты на постоянной основе нельзя. Это стоит делать лишь перед крупными застольями.
Каждому человеку необходимо разное время на восстановление после праздников. Это зависит от микробиома и общего состояния организма, отмечает биолог. Как правило, быстрее восстанавливаются здоровые люди, которые давно не принимали антибиотики.