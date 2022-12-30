Минобороны Украины впервые показало видео с французской РЗСВ на передовой 5 30.12.2022, 18:56

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Эту систему залпового огня ВСУ уже месяц используют для борьбы с россиянами.

Министерство обороны Украины обнародовало видео, на котором изображена французская реактивная система залпового огня LRU.

Эта РСЗО уже месяц уничтожает врага на передовой, отмечается на англоязычном Twitter-аккаунте МОУ.

- Говорят, что все сказки заканчиваются свадьбой, а все видеоролики заканчиваются стрельбой из HIMARS. Впервые на экране: LRU/M270A1 после того, как отправила рашистам адские подарки. Осторожно! Несмотря на длинные выходные и праздники, скоро будет еще, - указывает Минобороны.

They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.

For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.

Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 30, 2022

РСЗО LRU для Украины

Реактивная система залпового огня Lance Roquette Unitaire (LRU) — это французский вариант модернизации американской РСЗО M270 MLRS. Она построена на гусеничной базе БМП «Брэдли». Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем. Дальность полета снарядов LRU составляет не менее 80-85 км.

В конце ноября в Украину прибыла РСЗО LRU из Франции. Это была четвертая такая установка для страны.

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