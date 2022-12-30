Боевую часть упавшей в Брестской области ракеты уничтожили 3 30.12.2022, 19:19

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Видеофакт.

Боевую часть упавшей на территорию Беларуси ракеты успешно уничтожили. Видео обезвреживания было опубликовано в телеграм-канале АТН.

Напомним, 29 декабря Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину — в стране была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове, Киеве, Львове. В то же время часть ракет успешно сбила украинская ПВО.

В Минобороны заявили, что ракета прилетела утром якобы из украинского Заболотья неподалеку от границы. МИД Беларуси в связи с падением ракеты вручил ноту протеста послу Украины, потребовал провести расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

По версии белорусской стороны, ракета С-300 была выпущена со стороны Украины и сбита силами ПВО в воздушном пространстве нашей страны в промежутке с 10 до 11 часов утра. Это как раз время проведения российской ракетной атаки.

Это обстоятельство подчеркнули и в Минобороны Украины. Там не исключают возможности того, что ракета могла быть провокацией со стороны России, чтобы втянуть Беларусь в войну. Украина готова провести международное расследование происшествия, но без участия поддерживающих РФ стран.

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