Польша увеличила электрический барьер на границе с Беларусью 2 30.12.2022, 19:21

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Из-за мигрантов.

Польские пограничники запустили еще один блок энергетического барьера на границе с Белоруссией. Его протяженность составляет 17,6 километра.

Об этом сообщает в Twitter пограничная служба страны.

Новая секция электробарьера была подключена в пятницу, 30 декабря, между пограничными постами в Новом Дворе и Липске. Общая его протяженность составляет 72 километра.

По словам польских пограничников, до конца 2022 года планируется запустить еще два отрезка протяженностью 17,2 километра и 18,1 километра.

Ранее сообщалось, что на границе между Польшей и Беларусью был построен стальной барьер высотой 5,5 метра и протяженностью 187 километров. Его оснастили датчиками движения и камерами видеонаблюдения. Кроме того, заявлялось, что Польша планирует построить подобное ограждение на границе с российским Калининградом.

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