В Кремле объяснили отказ Путина от общения со СМИ страхом за его здоровье 6 30.12.2022, 19:24

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фото: EPA

Президент РФ напуган новыми мутациями коронавируса.

Президент России Владимир Путин, который максимально сократил общение с прессой и отменил почти десяток мероприятий в декабре, не собирается возвращаться к прежнему формату коммуникации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он объяснил это опасной эпидемиологической обстановкой, отметив появление новых мутаций коронавируса и волн различных штаммов гриппа. По словам Пескова, все это «с учетом уроков пандемии» обязывает принимать меры предосторожности, так как «здоровье президента — это вопрос государственной безопасности».

«Вряд ли оно [общение Путина со СМИ] будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить, — сказал Песков. — Говорить, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — не будет».

Представитель Кремля добавил, что «более свободный» режим общения станет возможным по мере того, как волны инфекции «будут уходить в нижнюю точку».

За последние месяцы Путин отменил сразу несколько традиционных мероприятий, на которых обычно выступает с важными заявлениями. Некоторые из них, например большая пресс-конференция, не состоятся впервые за 10 лет. Послание Федеральному собранию перенесли на следующий год. Не было и ежегодной прямой линии. Также Путин впервые пропустил предновогоднее заседание правительства.

Президент не встречался и с представителями крупного бизнеса. Обычно такие мероприятия происходили перед Новым годом, и Путин хвалил там состояние российской экономики. В этот раз он сослался на эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, он решил отказаться от традиционного участия в заседании Совета по культуре и искусству. В 2021 году такая встреча закончилась конфликтом с режиссером Александром Сокуровым, который предложил отпустить те республики в составе России, которые «не хотят больше жить в одном государстве».

Помимо этого, были отменены региональные поездки Путина в Нижний Тагил и Псковскую область. В последнем случае Песков объяснил решение плохой погодой. Однако, как выяснило «Агентство», условия в тот день были стандартными для этого времени года, в Пулково отменили всего один рейс, а в Пскове и вовсе было солнечно.

Оправдания Пескова об опасной эпидемиологической обстановке выглядят не слишком убедительно, поскольку одновременно с отменой традиционных мероприятий, которые в условиях войны вызывают наибольший интерес у общества, Путин стал больше появляться на публике. В декабре он провел заседание СПЧ, лично наградил Героев России и участников боевых действий с Украиной, организовал неформальный саммит СНГ, посетил юбилей «Ростеха» и даже приехал на открытие отремонтированного участка Крымского моста.

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