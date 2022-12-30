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Столтенберг: Военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру

  • 30.12.2022, 19:43
Столтенберг: Военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру
Йенс Столтенберг
Фото: Liga.net

Генсек НАТО считает совершенно законными удары Украины по военным объектам в России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжать поставки оружия Украине. Об этом он сказал в интервью dpa, которое цитирует Merkur.

Столтенберг отметил, что «это может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины – самый быстрый путь к миру».

Также в интервью генсек НАТО также дал понять, что считает совершенно законными удары Украины по военным объектам в России. По его словам, «каждая страна имеет право защищать себя, Украине тоже».

Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, необходимым предоставление Украине ракет средней дальности, Столтенберг сказал, что между союзниками и Украиной ведется постоянный диалог по конкретным системам. Он также указал, что ранее союзники по НАТО поставляли Украине системы дальнобойного вооружения, такие как реактивные установки HIMARS, дальнобойную артиллерию и беспилотники.

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