Арестович пообещал после войны приехать в Беларусь и лично пожать руку «рельсовым партизанам» 30.12.2022, 19:49

Алексей Арестович

Он выразил уверенность в том, что партизаны «столько не просидят».

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередном выпуске программы «Фейгин Life» прокомментировал последние события в Беларуси — падение ракеты под городом Иваново и приговоры «рельсовым партизанам» из Светлогорска, получившим 66 лет колонии на троих. По мнению политика, они выйдут на свободу раньше срока, а сам он пообещал лично пожать им руку в благодарность за созданные для РФ проблемы в начале войны.

Говоря о вчерашнем падении ракеты на территории Брестской области, которая, по версии белорусских властей, прилетела из Украины, Арестович напомнил об официальном заявлении украинского Минобороны — ведомство предложило созвать для расследования инцидента международную комиссию с участием экспертов из независимых стран.

— Наши специалисты не исключают, что российские войска запустили свои ракеты так, что с необходимостью должна была упасть ракета на белорусской территории, отражая этот удар, — заявил он, добавив, что украинская сторона «готова расследовать».

Также Арестович высказался о нашумевшем деле «рельсовых партизан» из Светлогорска, которым недавно дали от 21 до 23 лет колонии усиленного режима — самые суровые приговоры по делам о диверсиях на железной дороге. Он выразил уверенность в том, они «столько не просидят».

— Как человек, против которого в Беларуси заведено уголовное дело за призывы к «рельсовой войне», я передаю пламенный привет этим людям. И когда все это закончится (а закончится оно гораздо быстрее, чем кажется тем, кто их посадил) и когда мы будем сажать тех, кто их посадил, я лично постараюсь приехать в Беларусь и пожать руку каждому из этих людей, — сказал политик.

По словам Арестовича, белорусские партизаны «минимум на неделю» создали проблему для переброски российских военных грузов во время пятинедельной попытки российских войск взять Киев и окружить его.

— Пятую часть времени они сэкономили, и сейчас трудно сказать, какой там вклад был — он мог быть вполне очень значительным, — добавил он.

Советник Офиса президента подчеркнул, что диверсии на БелЖД происходили в марте, когда «никто не знал, победим мы или нет, и вся „честная вата“ верила, что мы проиграем».

Напомним, 27 декабря жителей Светлогорска Олега Молчанова, Дмитрия Равича и Дениса Дикуна приговорили к 21, 22 и 23 годам году колонии усиленного режима соответственно. Они также оштрафованы на 150 базовых величин (4800 рублей) каждый, а все ценные вещи, изъятые при обыске их домов, конфискованы.

Всех троих признали виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма), ч. 1 ст. 356 (Измена государству) ч. 2 и 4 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч. 3 ст. 361 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем).

По версии следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 года партизаны сожгли релейный шкаф на ж/д станции Жердь — Останковичи. Перегон находится на линии Жлобин — Калинковичи, которая продолжается в сторону Овруча (Житомирская область Украины).

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