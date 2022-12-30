В Петербурге отменили спектакль с участием Лии Ахеджаковой 5 30.12.2022, 20:14

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Лия Ахеджакова

Актриса неоднократно высказывалась с антивоенных позиций.

Дворец культуры «Выборгский» в Санкт-Петербурге объявил о переносе на неопределённую дату спектакля по пьесе Людмилы Улицкой, главную роль в котором должна была играть народная артистка России Лия Ахеджакова. Причина переноса не уточняется, зрителям предлагают вернуть деньги за билеты. В последнее время прокремлевски настроенные авторы в социальных сетях подвергали резкой критике Ахеджакову, которая неоднократно высказывалась с антивоенных позиций, передает «Радио Свобода».

Спектакль «Мой внук Вениамин» должен был пройти 4 января. Пьеса Людмилы Улицкой была написана в 1980-х годах. Лия Ахеджакова играет мать, которая хочет женить сына на девушке «из хорошей семьи» против воли сына. Как и Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая известна резкой критикой политики российских властей.

С другой стороны, в спектакле занят молодой актер Глеб Пускепалис — сын артиста Сергея Пускепалиса, который поддерживал политику России в отношении так называемых «ДНР» и «ЛНР» и 20 сентября погиб в автокатастрофе в Ярославской области, когда он, по утверждению его друзей, вел микроавтобус в Донецкую область, чтобы передать его сепаратистам в качестве гуманитарной помощи.

Несколько дней назад, по сообщению телеканала «Дождь», в телеграм-каналах «патриотических военкоров» появились посты с критикой Ахеджаковой. Высказались по поводу Ахеджаковой также журналистка Марина Ахмедова, недавно назначенная главным редактором издания Regnum, и журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, которого президент России Владимир Путин в ноябре ввел в состав Совета по правам человека. Они утверждали, что Ахеджакова жертвует свои гонорары на поддержку вооруженных сил Украины и возмущались высказываниями актрисы в поддержку «противника». Замглавы дирекции программы «Вести» на ВГТРК и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев опубликовал афишу спектакля и порекомендовал Ахеджаковой выступить совместно с «музыкантами» (одно из названий членов российской «ЧВК Вагнера»).

По свидетельствам зрителей, на прошлых показах спектакля активисты пикетировали вход в театры с плакатами «Ахеджакова, проси прощения у русских».

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