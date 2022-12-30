Цена на газ в Европе продолжает падать 1 30.12.2022, 20:12

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Она опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров.

Цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 16 февраля, следует из данных торгов. Между тем, как пишет Bloomberg, причина такого падения — аномально теплая зима в Европе.

Текущие прогнозы предполагают, что средняя температура на северо-западе Европы в канун Нового года будет почти на 8,5 °C выше долгосрочного среднего значения. Примерно на 8 °C выше среднего будет температура и в новогоднюю ночь.

— По прогнозу, в Берлине в начале 2023 года будет около 15 градусов по Цельсию, при том, что средняя температура здесь в это время года обычно близка к нулю. В Париже и Цюрихе температура в первый или второй день следующего года может достичь 18 градусов по Цельсию. При этом середина отопительного сезона в Европе приходится на 15 января, и если в дальнейшем не будет экстремально холодной погоды, то региону удастся избежать кризисного сценария, — пишет издание.

Между тем жители Европы также экономят, а в условиях падения спроса, запасы газа расходуются не так быстро, как ожидалось. За счет этого также снижаются и цены.

— В результате газовые хранилища Германии заполнены на 88,8%, что почти на 15 процентных пунктов превышает средний показатель за 10 лет. Аналогичная ситуация во всем Европейском Союзе, где уровень хранения составляет 83,1%, что на 30 процентных пунктов выше, чем в это время в 2021 году. До конца отопительного сезона в марте газа должно хватить практически при любом сценарии. А это значит, что пополнить запасы на 2023−24 годы будет проще, чем ожидалось, — отмечает Bloomberg.

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