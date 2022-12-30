Режим Лукашенко готов наращивать с Россией общую группировку войск

Режим Лукашенко готов наращивать с Россией общую группировку войск10
- 30.12.2022, 20:26
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Об этом заявил Вольфович.
Режим Лукашенко якобы готов к созданию региональной группировки войск с Россией любого количества и состава.
Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович в интервью российским пропагандистам.
По словам Вольфовича, региональная группировка войск якобы была создана для «оборонительных целей национальной безопасности».
«Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке. Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов», - заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси.