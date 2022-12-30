Режим Лукашенко готов наращивать с Россией общую группировку войск 10 30.12.2022, 20:26

5,790

Об этом заявил Вольфович.

Режим Лукашенко якобы готов к созданию региональной группировки войск с Россией любого количества и состава.

Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович в интервью российским пропагандистам.

По словам Вольфовича, региональная группировка войск якобы была создана для «оборонительных целей национальной безопасности».

«Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке. Проведена кропотливая экспертная работа профильных специалистов оборонных ведомств Беларуси и России, юристов», - заявил госсекретарь Совета Безопасности Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».