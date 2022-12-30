Защитники Украины сбили восемь иранских дронов и ударили по оккупантам в районе Донецка
- 30.12.2022, 20:38
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Вечерняя сводка Ганштаба ВСУ.
Защитники Украины сбили восемь иранских дронов и ударили по оккупантам в районе Донецка.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В течение суток враг нанес 16 авиационных ударов, 15 из которых были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Также россияне использовали 8 единиц «шахедов», однако все они были сбиты.
Еще 17 ударов из РСЗО было осуществлено против мирных населенных пунктов, в результате чего погибли гражданские люди.
«Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях», - пишет пресс-служба.
Ситуация на направлениях:
на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запселье и Большая Рыбица - Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области;
на Купянском направлении зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;
на Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области;
на Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;
на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;
на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Временке Донецкой области;
на Запорожском направлении огневому воздействию врага подверглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное Днепропетровской области;
на Херсонском направлении, в частности от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона;
Отмечается, что больницы в Беловодске Луганской области переполнены вражескими солдатами.
Также в Донецке были ранены и уничтожены около 10 оккупантов. Также уничтожено 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены.
В течение суток украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был уничтожен вражеский БпЛА «Орлан-10».
«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию», - добавляет пресс-служба.