Защитники Украины сбили восемь иранских дронов и ударили по оккупантам в районе Донецка 30.12.2022, 20:38

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Вечерняя сводка Ганштаба ВСУ.

Защитники Украины сбили восемь иранских дронов и ударили по оккупантам в районе Донецка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток враг нанес 16 авиационных ударов, 15 из которых были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Также россияне использовали 8 единиц «шахедов», однако все они были сбиты.

Еще 17 ударов из РСЗО было осуществлено против мирных населенных пунктов, в результате чего погибли гражданские люди.

«Противник продолжает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях», - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На двух последних направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Семеновка и Железный Мост Черниговской области; Запселье и Большая Рыбица - Сумской, а также Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Бочково, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области;

на Купянском направлении зафиксировано огневое воздействие вблизи населенных пунктов Каменка, Двуречная, Ольшана, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении враг обстрелял Невское и Диброву Луганской области, а также Червонопоповку и Торское в Донецкой области;

на Бахмутском направлении от огня оккупантов пострадали районы населенных пунктов Спорное, Берестовое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Константиновка, Белая Гора, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области;

на Новопавловском направлении противник совершил обстрелы по Угледару, Пречистовке и Временке Донецкой области;

на Запорожском направлении огневому воздействию врага подверглись Темировка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное Днепропетровской области;

на Херсонском направлении, в частности от обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки и Херсона;

Отмечается, что больницы в Беловодске Луганской области переполнены вражескими солдатами.

Также в Донецке были ранены и уничтожены около 10 оккупантов. Также уничтожено 2 единицы военной техники, а еще 3 - повреждены.

В течение суток украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был уничтожен вражеский БпЛА «Орлан-10».

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 5 складов боеприпасов и радиолокационную станцию», - добавляет пресс-служба.

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