Посольство Британии отправило открытки белорусским политзаключенным 1 30.12.2022, 20:49

Британское посольство призвало режим немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных.

Посольство Великобритании показало пачки новогодних открыток, которые оно отправило беларусским политзаключенным.

«В прошлом году, когда мы посылали новогодние открытки, людям, несправедливо осужденным за то, что они просто воспользовались своими правами, нам пришлось подписать почти тысячу открыток. Мы надеялись, что в 2022 году, нам больше не придется этого делать. Но в этом году открыток стало еще больше — более 1400. И это ужасная трагедия. Это более 1400 несправедливо поломанных судеб. Это должно прекратиться. Все несправедливо лишенные свободы, все преследуемые за реализацию своих прав должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, а их права полностью восстановлены», – пишет посольство в соцсетях.

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