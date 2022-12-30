В Украине решили перевести военное образование на стандарты НАТО 30.12.2022, 21:13

Кабмин Украины принял изменения в постановление «О создании единой системы военного образования».

Кабинет министров утвердил концепцию перевода военного образования Украины на стандарты НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как пишет Мельничук, Кабмин принял изменения в постановление «О создании единой системы военного образования». Была утверждена концепция трансформации системы военного образования, в ходе которой будет построена современная модель на основе требований качества стандартов НАТО.

«Признан утратившими силу Перечень высших учебных заведений, входящих в единую систему военного образования, и Положение о подготовке военных специалистов в высших учебных заведениях единой системы военного образования», - добавил Мельничук.

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