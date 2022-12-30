Жительница Гродно сшила для своего микроавтобуса огромную шапку Деда Мороза 30.12.2022, 21:21

Фотофакт.

У Виктории из Гродно — красный микроавтобус Volkswagen. Она решила принарядить авто и сшила для него шапку Деда Мороза. Размеры головного убора впечатляют: 110 сантиметров в диаметре и 200 — в высоту. Надев шапку на авто, гродненка отправилась кататься по городу, пишет «АвтоГродно».

Шапку Виктория шила неделю. Попытавшись надеть ее на крышу микроавтобуса, она столкнулась с проблемой: во время поездок шапку все время срывало ветром.

— Она на ходу отрывалась, улетала, ее приходилось искать, а потом заново крепить, — рассказывает гродненка. Но в конце концов с задачей она справилась.

Кроме шапки Виктория украсила микроавтобус бородой и гирляндами (ушло 40 метров огоньков) — и так стала кататься по городу. Девушке даже предложили устроить совместный праздничный автопробег с клубом Japan Cars.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».