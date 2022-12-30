Лукашенко подписал указ о повышении «коммуналки» 30.12.2022, 21:30

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Жировки существенно потяжелеют.

Лукашенко 30 декабря подписал указ №461 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год», сообщает пресс-служба диктатора.

Из указа следует, что услуги ЖКХ на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5.

С 1 января 2023 года на 9,53 рубля (в эквиваленте - $3,42) вырастут жилищно-коммунальные услуги, на с 1 июня на 4,39 рублей (в эквиваленте - $1,58) подорожает отопление, электричество и газ.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) посчитали, что семья из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату будет отдавать за жилищно-коммунальные услуги 3,95% от дохода, семьи из двух пенсионеров - 11,05% от пенсии.

Отмечается, малоимущие граждане и семьи по-прежнему смогут получать субсидии при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности. В 2022 году, по данным за 10 месяцев, средняя сумма субсидии на одну семью составила 7,77 рублей в месяц.

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