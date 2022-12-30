Залужный: В борьбе рождается нация 30.12.2022, 21:43

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ обратился к украинцам.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к украинцам в канун новогодних праздников. Он напомнил, что это не Украина выбрала войну, но она приняла бой.

«Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага», - заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также пожелал, чтобы украинская победа в войне стала «началом расцвета Украины и концом для России».

«В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь», - подчеркнул он.

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