Пороховой погреб Брестской крепости ушел с молотка 4 30.12.2022, 21:51

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Торги оказались неожиданно ажиотажными.

Один из фортов Брестской крепости — пороховой погреб, который несколько раз безуспешно пытались продать на аукционе, — наконец нашел нового владельца. Сооружение начала ХХ века купили за сумму в 236 раз выше стартовой стоимости, сообщили в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

Пороховой погреб у берега реки Мухавец имеет статус историко-культурной ценности. Он был построен из железобетона в 1912 году и входит в состав фортификационных сооружений Брестской крепости. Площадь здания — 205 м², участок при нем составляет 5 соток.

Напомним, продать постройку пытались уже неоднократно, однако безрезультатно. Сначала исторический погреб оценили в 110 тысяч рублей, но желающих обзавестись недвижимостью в Брестской крепости по такой стоимости не нашлось. Пришлось сделать скидку в 80%: новая начальная цена торгов составила немногим более 24 тысяч рублей и снова не привлекла потенциальных покупателей.

— Ситуация изменилась после того, как начальная цена здания была снижена до одной базовой величины (32 рубля. — Прим. ред.). На торги зарегистрировались два индивидуальных предпринимателя, одно частное предприятие и одно физическое лицо, что обеспечило высокий уровень конкуренции и позволило существенно увеличить стоимость имущества, — рассказали на бирже.

Всего участники торгов сделали 1562 ставки, прежде чем определился победитель. В результате цена продажи составила 7 562,4 рубля. Помимо самого здания порохового погреба, покупатель также получил право аренды земельного участка сроком на 50 лет.

Кто именно стал новым владельцем погреба и что там планируется устроить, в организации не сообщили.

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