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Синоптики дали точный прогноз погоды в Беларуси на 1 января

  • 30.12.2022, 22:08
  • 1,892
Синоптики дали точный прогноз погоды в Беларуси на 1 января

Будет до +13.

Синоптики озвучили точный прогноз погоды в Беларуси на 1 января 2023 года.

Погоду в стране 1 января будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, которые поступают с юго-запада Европы.

По информации синоптиков, в первый день 2023 года ожидается облачная погода. Ночью на большей части территории Беларуси, а днем местами пройдут дожди. В отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ветер будет преобладать юго-западный порывистый. Отмечается, что ночью местами, а днем во многих районах ветер ожидается сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +8 градусов. А днем и вовсе наступит весна – воздух прогреется от +4 градусов по востоку страны до +13 по юго-западу.

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