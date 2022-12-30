Зеленский: Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе

Зеленский: Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе2
- 30.12.2022, 22:16
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В 2022 году система украинской противовоздушной обороны стала сильнее, чем была когда-либо.
В 2022 году система украинской противовоздушной обороны стала сильнее, чем была когда-либо, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 30 декабря. Текст опубликован на сайте главы государства.
Зеленский отметил, что сегодня провел 45-е за год заседание ставки верховного главнокомандующего, на нем говорили в том числе о дальнейшем усилении украинской ПВО.
«В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента», – заявил президент.