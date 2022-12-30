Подпольный «обком» действует 6 30.12.2022, 22:33

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Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд.

Минское «Динамо» с огромным финансированием и множеством легионеров продолжает приводить Лукашенко в ярость. Сегодня хоккеисты столичного клуба потерпели восьмое поражение подряд в КХЛ.

30 декабря хоккеисты минского клуба дома по буллитам уступили «Спартаку» в рамках очередного матча КХЛ. Это поражение стало для столичной команды восьмым подряд.

Динамо Минск – Спартак – 5:6 ПБ

Турнирное положение в Западной конференции:

1. СКА – 73 очка (45 игры), 2. «Локомотив» – 64 (45), 3. ЦСКА – 59 (43), 4. «Торпедо» – 59 (44), 5. «Динамо Москва» – 57 (44), 6. «Спартак» – 49 (46), 7. «Витязь» – 46 (44), 8. «Северсталь» – 44 (44), 9. «Динамо Минск» – 42 (46),10. «Куньлунь» – 36 (46), 11. «Сочи» – 18 (43).

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