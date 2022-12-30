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Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

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  • 30.12.2022, 22:39
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Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского
Виталий Кличко

Мэр Киева призвал «сделать все возможное, чтобы поддержать президента».

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ошибкой критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского за плохое развертывание «Пунктов несокрушимости» - мест с теплом и электричеством, куда можно прийти при отключении энергии. Одновременно Кличко призвал «сделать все возможное, чтобы поддержать» президента, подчеркнув, что война - это «не время для политических игр». Об этом мэр украинской столицы заявил в интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в пятницу, 30 декабря.

«У нас в Киеве больше пунктов обогрева, чем в любой другой области, а именно 500. Генераторы для них мы нашли без какой-либо поддержки со стороны государства. Критика Зеленского была ошибкой. Если наши граждане или наши партнеры за рубежом видят, что мы ищем врагов дома, это контрпродуктивно. Сейчас есть только один флаг, и он сине-желтый», - заявил Кличко.

В конце ноября Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание «Пунктов несокрушимости». «Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня», - сказал Зеленский 25 ноября.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его (Зеленского. - Ред.). Но никто не совершенен. В это непростое время важно не совершать ошибок. Не время для политических игр. Залог победы - единство», - ответил Кличко на просьбу Der Spiegel оценить действия Зеленского с начала вторжения.

Кличко - о первых днях вторжения

Вспоминая первые дни российского вторжения, Кличко назвал общение городских властей с руководством страны «хаотичным». «Никаких указаний мы не получали. Нам приходилось сначала принимать собственные решения, а затем согласовывать их с военными», - рассказал он. В то же время мэр Киева воздержался от любой персональной критики: «Сейчас не время искать виноватых. После победы можно все проанализировать, выявить ошибки».

Отдельно Кличко упомянул, что в ходе обороны Киева «было несколько ситуаций, в которых он едва выжил», допустив, что когда-нибудь расскажет об этом в автобиографии.

По словам Кличко, до начала войны он считал вторжение реальным и «бил в барабаны за формирование гражданской обороны», призывая готовиться. «Однако центральная власть заявляла, что все будет хорошо, войны не будет. Меня критиковали за то, что я разжигаю панику. Я отвечал: это не паника, мы должны быть готовы. Но никто не мог представить, что россияне пойдут на Киев. Мы были потрясены тем, как быстро россияне достигли границ города», - рассказал Кличко.

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