Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского 2 30.12.2022, 22:39

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Виталий Кличко

Мэр Киева призвал «сделать все возможное, чтобы поддержать президента».

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ошибкой критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского за плохое развертывание «Пунктов несокрушимости» - мест с теплом и электричеством, куда можно прийти при отключении энергии. Одновременно Кличко призвал «сделать все возможное, чтобы поддержать» президента, подчеркнув, что война - это «не время для политических игр». Об этом мэр украинской столицы заявил в интервью журналу Der Spiegel, опубликованному в пятницу, 30 декабря.

«У нас в Киеве больше пунктов обогрева, чем в любой другой области, а именно 500. Генераторы для них мы нашли без какой-либо поддержки со стороны государства. Критика Зеленского была ошибкой. Если наши граждане или наши партнеры за рубежом видят, что мы ищем врагов дома, это контрпродуктивно. Сейчас есть только один флаг, и он сине-желтый», - заявил Кличко.

В конце ноября Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание «Пунктов несокрушимости». «Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня», - сказал Зеленский 25 ноября.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его (Зеленского. - Ред.). Но никто не совершенен. В это непростое время важно не совершать ошибок. Не время для политических игр. Залог победы - единство», - ответил Кличко на просьбу Der Spiegel оценить действия Зеленского с начала вторжения.

Кличко - о первых днях вторжения

Вспоминая первые дни российского вторжения, Кличко назвал общение городских властей с руководством страны «хаотичным». «Никаких указаний мы не получали. Нам приходилось сначала принимать собственные решения, а затем согласовывать их с военными», - рассказал он. В то же время мэр Киева воздержался от любой персональной критики: «Сейчас не время искать виноватых. После победы можно все проанализировать, выявить ошибки».

Отдельно Кличко упомянул, что в ходе обороны Киева «было несколько ситуаций, в которых он едва выжил», допустив, что когда-нибудь расскажет об этом в автобиографии.

По словам Кличко, до начала войны он считал вторжение реальным и «бил в барабаны за формирование гражданской обороны», призывая готовиться. «Однако центральная власть заявляла, что все будет хорошо, войны не будет. Меня критиковали за то, что я разжигаю панику. Я отвечал: это не паника, мы должны быть готовы. Но никто не мог представить, что россияне пойдут на Киев. Мы были потрясены тем, как быстро россияне достигли границ города», - рассказал Кличко.

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