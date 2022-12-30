Какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах
- 30.12.2022, 23:07
Распродажи как в Европе?
Во всем мире сейчас сезон рождественских и новогодних распродаж. Традиционно особенный ажиотаж — на одежду европейского масс-маркета. Realt.by посмотрел, какие сейчас скидки и цены в магазинах Bershka, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, Benetton и Reserved в торговых центрах Минска.
В первую очередь журналисты решили отправиться в торговый центр Green City, где по белорусским меркам много магазинов международных брендов.
Bershka
На входе указано, что скидки тут до 50%. Сразу бросается в глаза большое количество красных табличек со словом «распродажа». Людей в магазине очень много — своей очереди на кассе надо ждать не меньше 10 минут.
Джинсы здесь можно найти от 59,99 рубля, толстовки — по 69,99, мужские свитшоты — от 45,99, майки — от 25,99.
Женские водолазки в Bershka сейчас стоят от 29,99 рубля, топы — 39,99, есть сумки за 35,99, а также шапки за 19,99.
В целом одежды на скидках очень много. На некоторые товары цена снижена на 50%. Но большинство скидок в районе 30%.
Zara
Здесь людей уже поменьше. Но товары на скидках есть. Но, опять же, речь в большинстве случаев не про 50%, а про 30%.
Куртки теперь стоят от 189 рублей. Но можно найти и за 159. Например, желтую.
Свитера в Zara сейчас от 79,99 рубля.
Платья — примерно по 139 рублей, женские брюки от 79,99 до 89,99.
Костюм без скидки стоил 200 рублей, на распродаже — 139 рублей.
Юбки на скидках продают за 89,99 рубля. Рубашки — за 69,99 рубля. Мужские джинсы — 99,99 рубля.
В детском отделе не так много скидок. В основном скидки на верхнюю одежду. Куртки — 69,99 рубля, платья — 69,99 рубля.
Pull&bear
Сейчас этот магазин обещает скидки до 40% на избранные товары: модели, отмеченные красным стикером.
Тут очень много трикотажных водолазок, свитшотов от 35,99 рубля. Есть свитера за 69,99 и джинсы за 69,99.
Футболки на скидках продают за 17,99 рубля. Юбки — за 35,99. Толстовки — за 45,99.
— Обычно под Новый год у нас большие распродажи, скидки длятся до марта, но людей больше всего именно перед праздниками. Но вообще все акционные товары можно посмотреть на нашем сайте, — рассказывает продавец-консультант.
Mango
Здесь так же, как и в ZARA, не очень много товаров на скидке и скидки не превышают 30%. Но при желании тут можно найти хорошие вещи.
Шерстяные платья продаются от 59,99 рубля. Но платье за такую стоимость не нашлось, и в реальности цена начинается от 79,99 рубля.
В Mango очень много сумок от 49,99 рубля — то есть скидкой в 30%. На втором фото, например, вариант за 69,99 рубля.
Брюки сейчас можно купить от 69,99 рубля, джемперы — по той же цене.
Stradivarius
В этом магазине привлекает сразу то, что на ценниках нет слова «от» и все цены указаны такими, какие они есть.
Джинсы тут по 65,99 рублей. Трикотажные свитера — 49,99 рубля, сумки — 49,99 рубля, туфли — 75,99 рубля.
Но в целом большая часть одежды продается со скидкой до 30%. На некоторые товары (например, трикотажные свитера) цена снижена на 50%.
Benetton и Reserved
Cледующий торговый центр — «Замок». В магазине итальянской одежды United Colors of Benetton скидок практически не было, только на некоторые вещи. И то скидки небольшие — в районе 20%. Например, джемпера за 188 рублей.
— Вообще, на наших покупателей не очень работают скидки. Чаще всего выбирают то, что хорошо садится, а не то, что продается на скидке, — объясняет отсутствие скидок продавец-консультант.
Рядом находится еще один торговый центр — Palazzo. В Reserved большинство товара — на распродаже. На большую часть одежды скидки до 50%. Очень большой выбор джинсов и брюк со скидкой до 30%. Поэтому даже утром людей очень много.
Свитер сейчас тут можно купить за 49,99 рубля. Женские джинсы можно найти от 39,99 рубля, а мужские — от 49,99.
Много водолазок за 19,99 рубля. Также есть стенд все за 39,99. На нем можно найти свитера, платья, сумки.
Как мы видим, во всех магазинах скидки есть, но в большинстве из них они не больше 30%. Самые большие скидки — в Reserved и Bershka. Здесь много вещей продается со скидкой в 50%.