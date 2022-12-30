Какие сейчас новогодние скидки в минской Zara и других популярных магазинах 30.12.2022, 23:07

Распродажи как в Европе?

Во всем мире сейчас сезон рождественских и новогодних распродаж. Традиционно особенный ажиотаж — на одежду европейского масс-маркета. Realt.by посмотрел, какие сейчас скидки и цены в магазинах Bershka, Zara, Pull&Bear, Stradivarius, Mango, Benetton и Reserved в торговых центрах Минска.

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В первую очередь журналисты решили отправиться в торговый центр Green City, где по белорусским меркам много магазинов международных брендов.

Bershka

На входе указано, что скидки тут до 50%. Сразу бросается в глаза большое количество красных табличек со словом «распродажа». Людей в магазине очень много — своей очереди на кассе надо ждать не меньше 10 минут.

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

Джинсы здесь можно найти от 59,99 рубля, толстовки — по 69,99, мужские свитшоты — от 45,99, майки — от 25,99.

Женские водолазки в Bershka сейчас стоят от 29,99 рубля, топы — 39,99, есть сумки за 35,99, а также шапки за 19,99.

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В магазине Bershka в ТЦ Green City. Фото: Realt.by

В целом одежды на скидках очень много. На некоторые товары цена снижена на 50%. Но большинство скидок в районе 30%.

Zara

Здесь людей уже поменьше. Но товары на скидках есть. Но, опять же, речь в большинстве случаев не про 50%, а про 30%.

Куртки теперь стоят от 189 рублей. Но можно найти и за 159. Например, желтую.

Свитера в Zara сейчас от 79,99 рубля.

Платья — примерно по 139 рублей, женские брюки от 79,99 до 89,99.

Костюм без скидки стоил 200 рублей, на распродаже — 139 рублей.

Юбки на скидках продают за 89,99 рубля. Рубашки — за 69,99 рубля. Мужские джинсы — 99,99 рубля.

В детском отделе не так много скидок. В основном скидки на верхнюю одежду. Куртки — 69,99 рубля, платья — 69,99 рубля.

Pull&bear

Сейчас этот магазин обещает скидки до 40% на избранные товары: модели, отмеченные красным стикером.

Тут очень много трикотажных водолазок, свитшотов от 35,99 рубля. Есть свитера за 69,99 и джинсы за 69,99.

Футболки на скидках продают за 17,99 рубля. Юбки — за 35,99. Толстовки — за 45,99.

— Обычно под Новый год у нас большие распродажи, скидки длятся до марта, но людей больше всего именно перед праздниками. Но вообще все акционные товары можно посмотреть на нашем сайте, — рассказывает продавец-консультант.

Mango

Здесь так же, как и в ZARA, не очень много товаров на скидке и скидки не превышают 30%. Но при желании тут можно найти хорошие вещи.

Шерстяные платья продаются от 59,99 рубля. Но платье за такую стоимость не нашлось, и в реальности цена начинается от 79,99 рубля.

В Mango очень много сумок от 49,99 рубля — то есть скидкой в 30%. На втором фото, например, вариант за 69,99 рубля.

Брюки сейчас можно купить от 69,99 рубля, джемперы — по той же цене.

Stradivarius

В этом магазине привлекает сразу то, что на ценниках нет слова «от» и все цены указаны такими, какие они есть.

Джинсы тут по 65,99 рублей. Трикотажные свитера — 49,99 рубля, сумки — 49,99 рубля, туфли — 75,99 рубля.

Но в целом большая часть одежды продается со скидкой до 30%. На некоторые товары (например, трикотажные свитера) цена снижена на 50%.

Benetton и Reserved

Cледующий торговый центр — «Замок». В магазине итальянской одежды United Colors of Benetton скидок практически не было, только на некоторые вещи. И то скидки небольшие — в районе 20%. Например, джемпера за 188 рублей.

— Вообще, на наших покупателей не очень работают скидки. Чаще всего выбирают то, что хорошо садится, а не то, что продается на скидке, — объясняет отсутствие скидок продавец-консультант.

Рядом находится еще один торговый центр — Palazzo. В Reserved большинство товара — на распродаже. На большую часть одежды скидки до 50%. Очень большой выбор джинсов и брюк со скидкой до 30%. Поэтому даже утром людей очень много.

Свитер сейчас тут можно купить за 49,99 рубля. Женские джинсы можно найти от 39,99 рубля, а мужские — от 49,99.

Много водолазок за 19,99 рубля. Также есть стенд все за 39,99. На нем можно найти свитера, платья, сумки.

Как мы видим, во всех магазинах скидки есть, но в большинстве из них они не больше 30%. Самые большие скидки — в Reserved и Bershka. Здесь много вещей продается со скидкой в 50%.

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