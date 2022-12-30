В Хорватии огромные очереди у банкоматов из-за перехода на евро 30.12.2022, 23:00

1 января Хорватия официально присоединится к еврозоне.

Банки и обменные пункты в Загребе и других городах Хорватии в пятницу были переполнены, перед многими выстроились длинные очереди.

Об этом пишет Jutarnji List.

1 января Хорватия официально присоединится к еврозоне и в первый день Нового года будет затруднено использование карточек, поэтому банки посоветовали гражданам иметь наличные.

В Загребе местные жители жаловались, что половина банкоматов в городе не работает, все волнуются, хватит ли им наличных на первые дни введения новой валюты.

«Мы дома на праздники, а в магазин надо идти, чтобы что-то купить. Нам нужны деньги, чтобы купить хлеб. Поскольку может произойти что угодно, и мы не знаем, какая ситуация будет с карточками, я сняла всю наличность со счета. Когда ситуация успокоится, я смогу внести оставшиеся кун на банковский счет», - рассказала одна из клиенток банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».