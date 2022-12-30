В Швейцарских Альпах запустили «водяную батарею», способную зарядить 400 тысяч аккумуляторов 30.12.2022, 23:17

Строили 14 лет.

Гидроэлектростанция Нан де Дранс является новаторским решением проблемы хранения избыточной энергии.

В периоды, когда возобновляемые источники энергии производят больше энергии, чем требуется, избыточная энергия используется для перекачки воды с завода в резервуар Vieux Emosson наверху. Оттуда вода может передаваться на гидроэлектростанцию, чтобы питать турбины.

Идея была названа водяной батареей, поскольку энергия в ней хранится в виде воды. Пока эффективность системы не идеальна, но это уже намного лучше, чем давать энергии пропадать зря.

«Есть потери, как и при любом хранении, но выход очень хороший, — сказал Reuters директор компании Ален Сотье. — Эффективность цикла составляет около 80%».

Изданию Swissinfo он рассказал, что ГЭС может переключиться с режима производства в режим хранения менее чем за 10 минут.

Завод способен обеспечить хранение возобновляемой энергии, производимой не только Швейцарией, но и значительной частью электростанций Европы. После своего ввода в эксплутацию комплекс стал одним из мощнейших на континенте.

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