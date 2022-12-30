Конгресс украинцев Канады призвал не выдавать визу российскому хоккеисту Овечкину

Конгресс украинцев Канады призвал не выдавать визу российскому хоккеисту Овечкину1
- 30.12.2022, 23:19
Российский спортсмен тесно связан с Кремлем.
Конгресс украинцев Канады обратился к правительству страны с призывом не выдавать канадскую визу хоккеисту «Вашингтона» и сборной России Александру Овечкину.
«Вашингтон» 30 января должен провести матч регулярного чемпионата НХЛ в Торонто. Российскому нападающему нужна виза для въезда в страну.
Конгресс обратился с открытым письмом к министру иностранных дел Канады Мелани Жоли и министру по вопросам иммиграции Шону Фрейзеру по данному вопросу.
Организация напомнила, что Овечкин не осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Кроме того, хоккеист является основателем общественного движения Putin Team, которое направлено на поддержку президента РФ Владимира Путина.