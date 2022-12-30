Зеленский о ситуации на фронте: Есть участки, где понемногу продвигаемся 30.12.2022, 23:32

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Cамые жестокие бои идут на Донбассе.

Ситуация на фронте была одной из тем обсуждения на заседании ставки верховного главнокомандующего 30 декабря, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня состоялось 45-е за год заседание ставки.

«Ключевое – Донецкая, Луганская область – наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои! Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе, поставку оружия, дальнейшее усиление ПВО», – сказал он.

В Офиса президента сообщали, что также на заседании ставки заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

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