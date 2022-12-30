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Премьер Польши: 2023-й будет годом победы и мира

  • 30.12.2022, 23:43
Премьер Польши: 2023-й будет годом победы и мира
Матеуш Моравецкий

Польша продолжит помогать Украине в следующем году.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна продолжит помогать Украине и в 2023 году.

«Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира», — написал Моравецкий в Twitter.

Таким образом Моравецкий прокомментировал пост премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с благодарностью для польского правительства и польского народа за передачу Украине очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink.

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