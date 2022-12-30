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ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области

  • 30.12.2022, 23:55
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ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области

Часть оккупантов была взята в плен.

Украинские силы освободили поселок Новоселовский в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.

Отмечается, что украинский населенный пункт освобождали штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированный бригады.

«В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен», — говорится в сообщении.

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