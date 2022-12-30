ВСУ освободили поселок Новоселовский в Луганской области
- 30.12.2022, 23:55
- 2,556
Часть оккупантов была взята в плен.
Украинские силы освободили поселок Новоселовский в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.
Отмечается, что украинский населенный пункт освобождали штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированный бригады.
«В ходе штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен», — говорится в сообщении.