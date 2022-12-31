В США обнародованы налоговые декларации Дональда Трампа 31.12.2022, 0:44

1,146

Дональд Трамп

Трамп долго сопротивлялся по суду публикации этих сведений.

Комитет по финансам Палаты представителей Конгресса США, после многолетних судебных тяжб, в пятницу, 30 декабря, обнародовал в интернете налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за 2015 - 2020 годы. Из них следует что на протяжении ряда лет Трамп практически не платил налогов, хотя при этом постоянно хвастался своим богатством.

Так в 2016 году - в год избрания на пост президента США - и в 2017 году Трамп, сославшись на высокие потери, заплатил федеральному налоговому ведомству лишь по 750 долларов. В 2018 году Трамп задекларировал многомиллионную прибыль и заплатил налоги на один млн долларов. Между тем в 2020 году бывший президент не заплатил в казну ни цента.

Дональд Трамп на протяжении многих лет вел судебные тяжбы, стремясь не допустить передачи своих налоговых деклараций комитету по финансам Палаты представителей. Несколько недель тому назад он окончательно потерпел поражение в Верховном суде. Члены комитета проголосовали за предание гласности хотя бы части оригинальных налоговых деклараций бывшего президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».