Лукашенко захотел быть пожизненным сенатором 31.12.2022, 4:52

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Нелегитимный правитель подписал изменения в ряд законов.

В частности, приняты изменения в закон «О Национальном собрании Республики Беларусь», сообщает БелТА.

Вместо двух парламентских сессий будет одна — с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться не Лукашенко, а председателями палат. Закреплены права «парламента» заслушивать генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка, принимать меры по развитию местного самоуправления.

Также предусмотрено, что членом «совета республики» пожизненно с его согласия является «президент» Беларуси, прекративший исполнение своих полномочий. К числу функций председателя «совета республики» дополнительно отнесено осуществление полномочий президента в случае вакансии должности главы государства.

Кроме того, исключен ряд полномочий Парламента, которые были переданы «всебелорусскому народному собранию», в том числе на избрание судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.

Лукашенко также принял изменения в закон «О статусе депутата «палаты представителей», члена «совета республики» «национального собрания Республики Беларусь».

Теперь, например, нельзя будет занимать должность депутата или сенатора, если имеешь иностранное гражданство, а также документы иностранных государств, дающие право на льготы и другие преимущества (раньше такие документы достаточно было сдать в кадровую службу).

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