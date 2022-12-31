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Вольфович рассказал, что за протокол подписали Хренин и Шойгу

  • 31.12.2022, 9:01
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Вольфович рассказал, что за протокол подписали Хренин и Шойгу

Содержание документа держалось в секрете.

В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Минске с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и Александром Лукашенко.

Министры подписали протокол о внесении изменений в «Cоглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере». Смысл этих изменений не разглашался.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович озвучил некоторые детали того документа.

«Дополнения и изменения, которые внесены в действующее соглашение в начале декабря во время встречи глав военных ведомств двух стран позволяют создавать любую по составу и численности группировку войск адекватно складывающейся обстановке», — сказал Вольфович в интервью пропагандистским СМИ.

Он добавил, что все остальные вопросы в действующем соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере в нынешней ситуации «не требуют пересмотра или дополнительных корректировок».

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