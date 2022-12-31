СМИ: Путин использует двойников из-за болезни Паркинсона 31.12.2022, 9:14

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Информация основана на инсайде из Кремля.

Инсайдер в Кремле заявляет, что проблемы российского диктатора Владимира Путина со здоровьем, похоже, ухудшаются, из-за чего он «использует двойников» на публичных мероприятиях, пишет Daily Star.

С тех пор, как в феврале Путин приказал своим войскам вторгнуться в соседнюю Украину, ходят слухи о его плохом состоянии здоровья и возможных покушениях на убийство, ни один из которых пока не подтвердился.

Однако сейчас некоторые в России утверждают, что он рано или поздно сдастся.

Telegram-канал «Генерал СВР» — основной источник слухов о критическом состоянии здоровья 70-летнего российского диктатора — заявляет, что он он «критически болен» и страдает от головокружения и головных болей.

Предполагаемый кремлевский инсайдер также пишет, что Путин «использовал двойников» на публичных мероприятиях, чтобы избежать подозрений.

Никаких доказательств того, что Путин использовал двойников на каких-то конкретных мероприятиях, представлено не было, при этом многие мероприятия, на которых он должен был появиться, были отменены.

В качестве доказательства Telegram-канал «Генерал СВР» отсылает к случая, который, как он утверждал, произошел несколько недель назад, — когда Путин якобы упал с лестницы в своем доме в Кремле и непроизвольно испражнился.

Это утверждение должно продемонстрировать, что предполагаемый рак российского диктатора «медленно прогрессирует» и «ставит под сомнение его способность участвовать в крупных мероприятиях».

Также утверждается, что в начале Нового года врачи Путина проведут встречу, чтобы обсудить дальнейшее лечение его болезни Паркинсона. О том что российский диктатор болен болезнью Паркинсона тоже ходят слухи, но Кремль их не комментировал.

В появившимся в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Telegram-канале «Генерал СВР» утверждалось, что им руководит некто, получивший инсайдерскую информацию от «источника» в Кремле, близкого к Владимиру Путину.

Однако ничего из опубликованной им информации проверить не удалось, «несмотря на все попытки Daily Star получить комментарий от Кремля за последние 10 месяцев».

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