«С вами веселые ребята»: русские солдаты подбили свой же танк 31.12.2022, 9:19

Оккупанты заявили, что сделали это из-за «плохого настроения».

Российские оккупанты похвастались подбитой военной техникой, вот только техника была их.

Один из военных РФ решил продемонстрировать «подвиги» своей группировки за день, показав подбитый танк.

«С вами веселые ребята из окопа. Это мы сегодня утром подбили танк. Было плохое настроение», - сказал он на камеру, тыча пальцем дальше окопа.

Другой «герой» добавил веселым тоном: «Да, танк оказался нашим».

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