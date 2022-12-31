В Украине ликвидировали российского комбрига-взяточника с интересной биографией 31.12.2022, 9:27

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Несколько лет назад в РФ он был преступником.

В Украине был ликвидирован командир мотострелковой бригады войск РФ полковник Марат Гаджибалаев. У себе на родине оккупант ранее был осужден за взятку и подделку документов.

Об этом в Telegram написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Известно, что вместе с Гаджибалаевым были демобилизованы еще 11 захватчиков, среди которых было много офицеров.

Все они погибли в результате удара по командному пункту войск РФ на Херсонщине.

Гаджибалаева уже похоронили в его родном селе Зизик в Сулейман-Стальском районе Дагестана. Из оккупанта сделали народного «героя».

А еще несколько лет назад в РФ он был преступником – тогда полковник «второй армии мира» попался на получении взятки размером в 80 тысяч рублей и подписании фиктивных товарных накладных. Своими действиями он принес ущерб минобороны России на 1,6 миллиона рублей и был приговорен к четырем годам колонии.

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