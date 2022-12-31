«На продукты ушло 1500 рублей»: что белорусы покупают на новогодний стол 31.12.2022, 9:35

Фото: onliner.by

Журналисты провели увлекательный рейд по магазинам.

У многих белорусов сегодня будет самый праздничный стол в году. Икорно-мандариновое помешательство создает сейчас немного больше новогоднего настроения, чем растекающиеся остатки снега, поэтому сосредоточимся на первом. Все-таки сугробами мы вполне можем любоваться в марте, а оливье к тому времени закончится, пишет onliner.by.

Вывести математически правильную дату для закупок на Новый год невозможно: кажется, что прототипы очередей пытаются образоваться еще в начале декабря, а свободное место на парковке у магазинов найти практически невозможно.

Но если заскочить в гипермаркет в обеденное время накануне 1 января, выясняется, что не все так страшно. Время ожидания в самой очереди близко к обычному среднемагазинному, людей с парой покупок спасают кассы самообслуживания.

Фото: onliner.by

Возле гипермаркета торгуют елками — кто-то покупает их прямо накануне Нового года и здесь же собирает набор елочных игрушек.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Екатерина будет отмечать Новый год дома с семьей. В корзине подарок для крестника и последние приготовления для праздничного ужина.

Фото: onliner.by

— Взрослым — оливки, ребенку — йогурты, хрустящие шарики, еще сок и молоко. Торт будем печь сами, поэтому тут сливки и сметана.

На новогодний стол обычно уходит плюс-минус около $100. Мы особо не отмечаем, в основном я, муж и ребенок, еще крестные родители ребенка иногда приезжают в гости. Все по-домашнему, без излишеств.

Фото: onliner.by

Екатерина и Валерий тоже везут от кассы тележку с праздником.

— Все по классике: оливье, кукурузный салат и мясо. Мы вдвоем, поэтому нам много не надо. По деньгам уйдет рублей 300 вместе с напитками — для нашего бюджета это нормально, — говорит Екатерина.

Фото: onliner.by

— Какие-то дорогие продукты специально на Новый год покупаете?

— В этом году нет. В прошлые годы такое было.

— Выкидывали же, — улыбается Валерий.

— Да, было такое. Колбасные, копченые изделия… — вспоминает Екатерина. — Кажется: вот, вкусно-вкусно! А на самом деле они как бы особо и не нужны. Хочется домашнего, простого. Поэтому в нынешнем году такие покупки.

Фото: onliner.by

Татьяна докупает продукты для новогоднего стола на четверых.

— Будем готовить как обычно: курица, овощи, салатики. В этом году получилось дорого — рублей 400 на четырех человек. Старались экономично, чтобы самим засолить рыбу, мясо, готовое не брали.

Фото: onliner.by

Ольга с сыном закупается сразу на Новый год и на следующую неделю.

— На новогодний стол отдельного бюджета нет, стандартный бюджет на неделю — 150 рублей.

Фото: onliner.by

— Судя по тележке, на Новый год закупаетесь основательно?

— Да. Будут мясная нарезка, салаты — крабовый, с креветками, греческий, — помидоры с сыром, запечем мясо в духовке. Все, что хотели, в магазине нашли.

Фото: onliner.by

Алеся и Алексей фотографироваться не хотят, просто делятся планами по поводу новогоднего стола:

— Будем готовить сладкое, торт, пирожные, салаты, фаршированную утку, мясо по-французски, рыбу…

Фото: onliner.by

— Сколько на все это уйдет?

— А мы не считаем, это же для своего удовольствия. Тем более какие-то продукты закупали раньше, на протяжении месяца. Сейчас потратили 500 рублей, до этого на Комаровке закупались — рублей 1000, наверное, вышло.

Еще одна праздничная корзина — сыр с плесенью, сырокопченая колбаса, перепелиные яйца.

Фото: onliner.by

Татьяна и Роман с внушительным чеком, но здесь не только новогодние покупки.

Фото: onliner.by

— Едем к бабушке, поэтому многие продукты для нее и еще чуть-чуть домой. На Новый год стараемся покупать заранее, не в последние дни, чтобы не стоять в неприятных очередях.

Товары, которые редко можно встретить, берем заранее. Но обычно такого нет, что Новый год, и мы такие: «Ой, скорее надо большое застолье».

— Чем ваш новогодний стол отличается от неновогоднего?

— Появилась целая куча мандаринок! В принципе, больше фруктов, и все на этом. И нарезку мы попросили сделать на слайсере в магазине. Вот и вся разница.

Фото: onliner.by

По факту мы рассматриваем Новый год как ужин, но с друзьями, чуть больше праздничной атмосферы и дольше сидим по времени. Так что новогодний ужин отличается тем, что будет длиться до шести утра.

В среднем на неделю на продукты уходит 130—150 рублей. На Новый год, думаю, получается в районе 600 — две семьи друзей, без алкоголя. Тут есть лосось, а он стоит нормально.

Андрей и Сергей везут целую гору всего: в семье готовить будут много — от закусок и бутербродов до тортов.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В торговом зале достаточно людей, но никакого ажиотажа, как бывает на открытии магазинов. У холодильников с икрой и красной рыбой вообще пусто: похоже, все уже закупились.

Зато вокруг ящиков с мандаринами людей примерно как на концерте рок-звезды. Ну и сами мандарины модные, с красивыми листочками — выбирать такие приятно.

Фото: onliner.by

Средняя цена в магазинах сейчас — 6—7 рублей. Больше всего везут из Турции, есть греческие и испанские клементины, встречаются фрукты из ЮАР, Марокко, Албании.

Не менее красивые огурцы с колючками приехали из Турции. Стоят в полтора раза дороже мандаринов.

Фото: onliner.by

Как оказалось, не все делают запасы на Новый год накануне. «Так рано еще, можно 31-го закупиться», — удивляется собиратель одной из тележек.

Фото: onliner.by

Для многих символ Нового года — это ананас. И те, что в банке, и с хвостиками — все на месте.

Фото: onliner.by

Внезапно одним из хедлайнеров праздничного стола теперь стала голубика — кто-то постоянно подходит и берет хотя бы маленькую коробочку, и не важно, что стоит она от 50 рублей за килограмм. И как обходились без нее пять лет назад? Чуть меньше клубники — она ждет своего звездного часа, 14 февраля.

Самый популярный товар прямо сейчас — мясо, говорит кассир Марина. Практически в каждой предновогодней корзине есть колбаса, вяленое мясо, курица или мясо для запекания. Суммы в чеках разные — от 100 рублей, но у кого-то может выйти и 1000.

— Конечно, сейчас повышенный спрос на фрукты и овощи. Вы же знаете, Новый год без мандаринов — это не Новый год, их всегда будут покупать. Выпечку и тортики очень хорошо берут. В принципе, из года в год ничего не меняется. А еще, конечно, подарки новогодние, особенно много для детей.

Фото: onliner.by

Возможна ли такая ситуация, что все закупились в середине месяца, а 31 декабря нет никаких очередей? Говорят, такого не бывает, но к большому потоку покупателей все давно готовы.

— Ничего, привыкли, все-таки мы работники торговли, — улыбается Марина. —31 декабря закроемся на час раньше, то есть будем работать не до 23, а до 22. А 1 января магазин откроется не с девяти утра, а с десяти.

— А что покупают 1 января? Может, никто не придет в магазин в десять утра?

— Придут конечно! Кому-то хлеба не хватило, у кого-то закончились мандарины, надо пополнить запасы. Некоторые 31 декабря отмечают дома, а 1 января едут в гости — значит, хотят купить свежую выпечку и тортик.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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