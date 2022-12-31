Контрнаступлении ВСУ: четыре крупных города могут быть освобождены совсем скоро 31.12.2022, 9:38

1,198

Новый год готовит «сюрпризы» для армии РФ.

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут освободить от российских оккупантов четыре города. Это Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.

«Вероятнее всего, это освобождение таких крупных городов, как Донецк. Это очень вероятно. Также это может быть освобождение территорий, которые сейчас захвачены в Запорожской области. Прежде всего, это может быть Мелитополь, и я думаю, что дойдут до Мариуполя, но чуть позже. Но Мелитополь - это будет первый город, который будет освобожден в ближайшее время», - сообщил эксперт.

Кроме того, по словам Притулы, совсем скоро могут быть освобождены два города на Луганщине – Сватово и Кременная.

«Эти территории также будут освобождены в ближайшее время. Но логика действий украинских сил такова, что они уничтожают российские войска там, где они есть. То есть берегут и технику, и личный состав», - сказал он.

Как отметил Притула, наступление зимы стало для оккупантов катастрофой. Военное руководство ВС РФ не может обеспечить все группировки войск, которые воюют в Украине.

«Зима - это всегда катастрофа для России. Большое количество горючего, в котором нуждается техника. Она предполагает большую логистику, а с этим у РФ всегда плохо. Надо привозить большое количество снарядов на большое расстояние. И это тоже большая проблема для Российской Федерации на сегодня. Когда это все в комплексе посчитать, то оказывается, что для России это очень большая проблема - обеспечить группировку войск, которую она держит на территории Украины», - добавил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».