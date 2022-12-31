«Летел прямо в мою хату!»: в Энгельсе российская ПВО чуть не попала в жилой дом 31.12.2022, 9:51

3,372

Россиянка показала часть снаряда, который застрял в ветках.

Жительница поселка Саратовской области около аэродрома в Энгельсе сняла часть снаряда от российской ПВО, который застрял в ветках.

Российская ПВО, которая пыталась защитить стратегически важный аэродром в Энгельсе, показала местным жителям свое «мастерство».

Пытаясь отразить предполагаемую атаку беспилотника, одна из ракет российской противовоздушной обороны чудом не влетела в жилой многоквартирный дом.

Снаряд задержался в ветках дерева.

Жительница поселка показала часть снаряда, который застрял в ветках.

«Он же летел прямо в мою хату!» - шокирована женщина.

Упавшие обломки повредили два припаркованных автомобиля. По данным росийских СМИ, люди не пострадали.

Как сообщал сайт Charter97.org, в районе аэродрома в Энгельсе, на котором РФ держала свою стратегическую авиацию, (трижды звучали взрывы https://charter97.org/ru/news/2022/12/29/530128/). 29 декабря, по версии пропаганды, ПВО якобы перехватила «украинский беспилотник». 5 и 26 декабря были повреждены находившиеся там бомбардировщики, погибли не менее шести военных. Число раненых не известно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».