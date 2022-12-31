Видеофакт: Российские военные трусливо прикрываются раненым украинским пленным 2 31.12.2022, 10:02

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Оккупанты, убегая от обстрела, не брезгуют любыми методами.

Украинские солдаты выложили в Интернет видео новых доказательств военных преступлений Российской Федерации.

В сюжете видно, что оккупанты из РФ, прикрываясь от артиллерии, сняли с тяжелораненого бойца ВСУ защитное обмундирование и часть одежды и положили между двумя своими окопами.

«Российские трусы прикрывают свои позиции от артиллерии ВСУ раненым украинским военнопленным. В таком случае украинские военные не бьют по червям, ползающим в норах», - комментируют происходящее блогеры.

К слову, украинский военный, голос которого слышен за кадром, также объясняет, почему именно по этим российским окопам украинская артиллерия сейчас не отрабатывает.

По его словам, украинская армия ценит жизнь каждого своего воина, поэтому «выкурит» оккупантов с их позиций чуть позже и несколько иным способом.