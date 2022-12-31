Как приготовить на Новый год коктейль, посвященный Зеленскому

Как приготовить на Новый год коктейль, посвященный Зеленскому1
- 31.12.2022, 10:10
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Напиток понравится тем, кто любит шампанское.
На днях сеть всколыхнула новость о том, что в Великобритании был создан крепкий коктейль, посвященный президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«24 канал» рассказал, как приготовить его у себя дома.
Отметим, что он может быть идеальным вариантом для новогоднего стола.
Коктейль Зеленского
Ингредиенты:
Водка
Самогон
Шампанское
Способ приготовления:
Поскольку коктейль держат в тайне, то можно лишь примерно предположить, каковы настоящие пропорции ингредиентов. Знаем мы точно о том, что подают его в стакане хайбол, который имеет 270 миллилитров объема.
В идеале нужно будет приготовить самогон по традиционному рецепту Марии Довганской. Для этого к винному спирту из винограда, замоченного в сахаре, нужно добавить полевые травы. Затем процедить и оставить на несколько недель. Или просто взять крепкий самогон.
В ледяной хайбол, наполненный льдом, следует вылить две части водки, выдержанной в морозилке 24 часа.
Добавь к ней одну часть самогона и энергично перемешать барной ложкой.
После этого добавить шампанское.
Можно попробовать следующие пропорции: 50 миллилитров водки и 25 миллилитров самогона. Остальное – шампанское. Если же для тебя такое соотношение будет слишком крепким, то можешь сделать 40 на 20 миллилитров. Главное придерживаться тех же 2: 1.
Как в рецепте появилась водка Nemiroff
Коктейль Зеленского можно попробовать в заведении Little Bat Bar в Ислингтоне. Его менеджер Луи отметил, что заведение «старается внести свой незначительный вклад в поддержку Украины». И делает это посредством использования водки Nemiroff, которая стала составной частью этого коктейля.
Это любопытно! Британцы заменяют самогон в рецептуре на грушевой бренди. В Украине с самогоном проблем нет. И если ты хочешь поэкспериментировать со вкусами, можешь взять не просто премиальную Nemiroff De Luxe, а вкусовую Burning Pear. Это насыщенная водка с грушевым вкусом и перчинкой. Идеально для столь крепкого коктейля!
По словам Луи, коктейль Зеленского «длинный, свежий, вязкий». Менеджер заведения отметил, что такие коктейли могут быть «декадентскими и бросающими вызов». В то же время, он понравится тем, кто любит шампанское.