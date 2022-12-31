Как приготовить на Новый год коктейль, посвященный Зеленскому 1 31.12.2022, 10:10

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Напиток понравится тем, кто любит шампанское.

На днях сеть всколыхнула новость о том, что в Великобритании был создан крепкий коктейль, посвященный президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«24 канал» рассказал, как приготовить его у себя дома.

Отметим, что он может быть идеальным вариантом для новогоднего стола.

Коктейль Зеленского

Ингредиенты:

Водка

Самогон

Шампанское

Способ приготовления:

Поскольку коктейль держат в тайне, то можно лишь примерно предположить, каковы настоящие пропорции ингредиентов. Знаем мы точно о том, что подают его в стакане хайбол, который имеет 270 миллилитров объема.

В идеале нужно будет приготовить самогон по традиционному рецепту Марии Довганской. Для этого к винному спирту из винограда, замоченного в сахаре, нужно добавить полевые травы. Затем процедить и оставить на несколько недель. Или просто взять крепкий самогон.

В ледяной хайбол, наполненный льдом, следует вылить две части водки, выдержанной в морозилке 24 часа.

Добавь к ней одну часть самогона и энергично перемешать барной ложкой.

После этого добавить шампанское.

Можно попробовать следующие пропорции: 50 миллилитров водки и 25 миллилитров самогона. Остальное – шампанское. Если же для тебя такое соотношение будет слишком крепким, то можешь сделать 40 на 20 миллилитров. Главное придерживаться тех же 2: 1.

Как в рецепте появилась водка Nemiroff

Коктейль Зеленского можно попробовать в заведении Little Bat Bar в Ислингтоне. Его менеджер Луи отметил, что заведение «старается внести свой незначительный вклад в поддержку Украины». И делает это посредством использования водки Nemiroff, которая стала составной частью этого коктейля.

Это любопытно! Британцы заменяют самогон в рецептуре на грушевой бренди. В Украине с самогоном проблем нет. И если ты хочешь поэкспериментировать со вкусами, можешь взять не просто премиальную Nemiroff De Luxe, а вкусовую Burning Pear. Это насыщенная водка с грушевым вкусом и перчинкой. Идеально для столь крепкого коктейля!

По словам Луи, коктейль Зеленского «длинный, свежий, вязкий». Менеджер заведения отметил, что такие коктейли могут быть «декадентскими и бросающими вызов». В то же время, он понравится тем, кто любит шампанское.

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