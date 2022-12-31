Путин, что с лицом? 7 Альфред Кох

31.12.2022, 10:23

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«Газпром» преподнес неприятный сюрприз на Новый год.

Закончился триста девятый день войны. Генштаб ВСУ, который всегда осторожен в оценках, сообщил, что украинские войска за последние пару недель приблизились к Кременной еще на 2,5 км. Итого до города осталось еще около 5 км.

Что это значит и когда ВСУ возьмут Кременную - непонятно. Эксперты воспринимают это сообщение Генштаба как позитивное. Ну, значит и я тоже буду его так же воспринимать.

Вокруг Бахмута все по-прежнему очень напряженно. Каких-то существенных изменений по сравнению со вчера нет. Хотя оттуда поступает информация, что атаки вагнеровцев медленно, но слабеют. Одни это объясняют тем, что у них начался острый дефицит артиллерийских снарядов, другие - что иссяк поток зэков, а я думаю, что и по той и по другой причине. И еще по десятку иных причин. Среди которых есть, наверное, и сильное и умелое сопротивление украинских солдат. Не без этого, как вы думаете, а?

Вчера Путин опять обстрелял Украину ракетами. Было выпущено 69 ракет. Сбито 54. Эффективность ПВО на прежнем уровне - 78%. Будем надеяться, что после того, как поставят на боевое дежурство батарею «Patriot», показатель вырастет до искомых 95%. А «Шахиды» опять, вроде, все сбили.

Вот ведь какая незадача вышла у Путина: накупил 1700 этих драндулетов. Выпустил не больше 600. А ПВО Украины уже научились их сбивать с вероятностью 100%. Причем не тратя на них дорогие противоракеты, а зенитными пулеметами. И что теперь с оставшимися Шахидами делать? Куда девать 1100 летающих мопедов? В утиль? В кружки авиамоделистов?

Впрочем, Путину не впервой деньги на ветер выбрасывать…

У нас в бундестаге идет настоящая война: депутаты требуют, чтобы канцлер Шольц начал поставки Украине танков «Leopard-2». Говорят, что «нет никаких причин этого не делать». Давят на него все: и оппозиция, в лице CDU/CSU, и коллеги по правящей коалиции - «Grüne» (Зеленые) в лице министра иностранных дел Анналены Бербок и свободные демократы (FDP), в лице председателя комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Давление беспрецедентное. И оно резко усилилось в последние пару дней. Не думаю, что у Шольца есть еще ресурс долго сопротивляться. Тем более, что уже Финляндия начала обсуждать поставку Украине имеющихся у нее «Leopard-2». Если финны поставят Украине хоть пару таких танков, то Шольц со своим упрямством будет выглядеть вообще глупо.

Так что мой прогноз прежний: никуда не денется - даст зеленый свет поставкам танков в Украину.

А тем временем экспорт российского газа за пределы СНГ (в т.н. «дальнее зарубежье») по итогам 2022 года упал почти вдвое (на 46%) с 185,1 млрд. куб. м до 100,9 млрд. куб. м. Предыдущий антирекорд был установлен в далеком 1990 году, тогда этот показатель составил 110 млрд. куб. м. В 2023 году этот экспорт прогнозируется на уровне 75 млрд. куб. То есть упадет еще на на 25%. Это не смотря на прогнозируемый рост экспорта в Китай до 25 млрд. куб. м.

В таких условиях «Газпром» предполагает снизить добычу газа на 20%. Кстати, цена на газ за декабрь упала почти вдвое, до примерно 900 долларов за 1000 куб. м. И в дополнение к этому экспорт российской нефти в декабре (с момента введения западного эмбарго) упал на 22%. А цена на российскую нефть с 80 долларов за баррель упала до 55. Конечно же с соответствующими последствиями для российской казны…

Как теперь модно писать: «Путин, что с лицом? Разве такое будущее ты рисовал для своей «Великой энергетической сверхдержавы»?

От себя добавлю: настроение у нас хорошее. Вопреки рассказам российских пропагандистов, мы не мерзнем. И я даже вынужден их расстроить: обещают опять потепление с нынешних +4 до +12. Так что у меня к российским пропагандистам совет: возьмите трубу со своим газом и вставьте ее себе… сами знаете куда. Вот-вот. Туда. Ага. И пытайтесь получить удовольствие. У вас уже не так много осталось способов его получить. А скоро будет еще меньше.

А собак мы не едим. И их корм - тоже. И подсолнечное масло у нас есть. Давеча специально ходил в магазин посмотреть. Есть. Турецкое и украинское. Хотя сам я пользуюсь рапсовым и оливковым. Да, эти тоже есть. Навалом.

Что еще? Хотите я расскажу про наши колбасы? Нет? Не надо? Понимаю… А про пиво? Тоже не надо? А про сыр? Тоже? Ну, с вами неинтересно… Какие-то вы слабонервные пропагандисты. Ненастоящие. Чуть-что - сразу в крик…

Ты гневаешься, Юпитер, значит ты неправ… А вот мы - правы и наше дело - правое. И враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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