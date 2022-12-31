Украинская армия окружает Кременную с юга 31.12.2022, 10:27

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Актуальные карты боев на 31 декабря.

По состоянию на 31 декабря, в Луганской области, где 30 декабря украинские защитники освободили Новоселовское Сватовского района, ВСУ продолжают контрнаступление, нанося удары по казармам и складам БК российской армии. В свою очередь, враг снижает темпы штурма на Бахмутском направлении Донецкой области.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

ВСУ наступают на западе Луганщины – востоке Харьковщины

Враг продолжал 30 декабря ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций на линии Сватово – Кременная. Генштаб ВСУ отмечает, что украинские воины отбили вражескую атаку на Стельмаховку, что в 15 км к западу от Сватового. Российские «военкоры» утверждают, что атаки армии РФ были в районе Родникового, что в 10 км к западу от Сватового, а части 76-й ВДВ и части 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии ЦВО продвинулись северо-западнее Кременной (16 км северо-западнее Кременной) в сторону Макеевки (22 км северо-западнее Кременной). Также продолжаются боевые действия в районе Белогоровки, в 10 км к югу от Кременной.

В свою очередь, украинские военные 30 декабря нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника в оккупированной части Луганщины. Местные пропагандисты утверждают, что в результате атаки HIMARS пострадали Алчевск, Кадиевка, Брянка и населенные пункты в 50 км к западу от Луганска вдоль трассы Т0504 Луганск – Бахмут. В то же время украинский военный источник подтвердил, что удары пришлись на казармы оккупантов в Алчевске и на склады вражеской техники в Кадиевке и Брянке. Кроме того, украинские воины ударили по российской базе в Горном, что в 40 км к юго-востоку от Кременной.

Донбасс

Оккупанты наступали в районе Бахмута 30 декабря уже медленнее, чем зафиксировано в последние дни. По информации Генштаба ВСУ, украинские воины отражали атаки у Соледара (10 км к северо-востоку от Бахмута), Ивановского (5 км к западу от Бахмута), а также Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). В ISW предполагают, что Генштаб обычно больше называет населенные пункты вокруг Бахмута, где атакует армия РФ, что, вероятно, подтверждает прогноз ISW, что российское наступление вокруг Бахмута может быть кульминацией.

По данным российских блогеров, якобы ВС РФ захватили некоторые опорные пункты вблизи Подгородного, что в 5 км к северо-востоку от Бахмута, а ВСУ осуществили контратаки для возвращения позиций к югу и востоку от Бахмута.

В то же время Силы обороны Украины, по данным Генштаба ВСУ, отразили атаки захватчиков на Авдеевку, Каменку (5 км к северу от Авдеевки), Веселое, Водяное, Красногоровку и Марьинку (все от северо-западной до юго-западной окраины Донецка). В свою очередь, оккупанты продолжали вести огонь вдоль линии столкновения Авдеевки и Донецка и в западной части Донбасса и восточной части Запорожья.

Также ВСУ 30 декабря нанесли удар по району сосредоточения ВС РФ в Донецке, о чем свидетельствуют фото последствий удара по гостинице «Виктория» в Донецке, где часто бывали высокопоставленные деятели и военные РФ. Российские пропагандисты утверждают, что погиб начальник Контрольно-следственного отдела Военного следственного управления Следственного комитета РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рябков.

Юг

Российский источник сообщал, что 30 декабря оккупанты якобы провели ограниченные наземные операции в Запорожской области, а также ведут локальные наступления на определенных участках фронта в том районе и якобы прорвали уже первую линию обороны ВСУ к западу от Дорожнянки Запорожской области (8 км к югу от юга от Гуляйполе). Но в Запорожской ОВА отметили, что российские захватчики по-прежнему сосредоточены на защите своих позиций в Запорожской области.

Аналитики ISW тоже не выявили никаких признаков подготовки или проведения российской армией наступательных операций в Запорожской области. ВС РФ могут проводить ограниченные операции по улучшению своих тактических позиций, но эти действия не означают, что оккупанты готовятся к предстоящим наступлениям на оперативном уровне на этом участке линии фронта.

В то же время российские оккупанты продолжали артиллерийские и ракетные атаки к западу от Гуляйполя, на правом берегу Днепра в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Украинские источники отметили, что захватчики нанесли удары по Херсону, Никополю и Очакову. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко информирует, что враг совершил пять атак БПЛА в области, но украинские ПВО сбили все дроны.

В свою очередь, российская ПВО во временно оккупированном Крыму, над Севастополем, работала 30 декабря. В то же время, российские «военкоры» утверждают, что в Джанкое в оккупированном Крыму тоже были взрывы, но ISW не может самостоятельно это проверить и подтвердить.

Напомним, оккупанты продолжают ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутскоми пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, а украинские воины за сутки ликвидировали 690 военнослужащих РФ.

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