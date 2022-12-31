Белорусы Белостока вышли на акцию в поддержку Павла Северинца и всех политзаключенных 31.12.2022, 10:44

Фото: Belsat

Представители диаспоры собрались в самом центре города, на площади Костюшко.

Белорусская диаспора Белостока собралась в самом центре города на площади Костюшко, чтобы напомнить о тысячах политзаключенных, которые сегодня находятся в лукашенковских тюрьмах. На этот раз основное внимание было уделено Павлу Северинцу – человеку, посвятившему свою жизнь борьбе за Беларусь, у которого вчера был день рождения.

«Павел – человек кремень, очень сильный, человек уверенный и ответственный. Он достоин за это уважения. Сейчас мало известно как у Павла дела. Но мы должны понимать, что беларусские тюрьмы мягко говоря не санаторий, в лукашенковских тюрьмах людей пытают, над ними издеваются. А я уверен, что Павел этот выдержит, потому что он всегда говорил, что Бог не дает человеку больше, чем он может выдержать», – отметил в разговоре с «Белсатом» соратник Северинца Сергей Веремеенко.

Другой коллега Павла, священник, сопредседатель БХД Георгий Дмитрук, говорит, что идти за Павлом очень приятно.

«Павел – очень надежный и целеустремленный человек, все, что он делает, он делает постепенно, обдуманно, и очень ответственно. Он делает шаги вперед. Павел был готов к тому, что в любой момент может оказаться в тюрьме. Он мне лично говорил, что готов к любому повороту», – говорит Георгий Дмитрук.

Фото: Belsat

Павла Северинца задержали 7 июня 2020 года, с тех пор он в заключении. 25 мая «судья» Ирина Ланчева вынесла политику и писателю приговор – 7 лет колонии усиленного режима. Тот приговор Павел сопроводил скандированием «Беларусь будзе вольнай!»

Фото: Belsat

Фото: Belsat

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