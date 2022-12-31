ВСУ ликвидировали сразу 11 высокопоставленных офицеров РФ в Херсонской области 3 31.12.2022, 10:54

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Удар был нанесен по командному пункту 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады врага.

27 декабря с командным пунктом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ в Херсонской области произошла «неприятность». По неизвестным причинам одновременно погибло 11 офицеров и комбриг.

Как сообщает журналист Денис Казанский, список ликвидированных оккупантов уже появился в соцсетях.

Среди уничтоженных захватчиков есть комбриг Гаджибалаев, который еще в 2017 году «погорел» на воровстве дров.

Пять лет назад за подлог и получение взятки его отправили на четыре года в колонию. Вероятно, после освобождения Гаджибалаев решил выслужиться и вернуться на «хлебную должность».

Однако ВСУ обнулили планы противника. Тем временем земляки ликвидированных оккупантов просят объявить траур из-за «такого горя».

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