В Минске пенсионер въехал на Renault прямо в помещение кофейни 6 31.12.2022, 10:56

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Водитель перепутал педали тормоза и газа.

В Минске водитель-пенсионер перепутал педали, не справился с управлением из-за чего его машина опрокинулась в подвальную территорию кофейни, сообщает столичная ГАИ.

Авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Городецкой с Ложинской. По предварительной информации, 80-летний водитель Renault не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дом № 15 по улице Городецкой. После удара автомобиль продолжил движение и врезался в дом № 22. Затем Renault опрокинулась в подвальную территорию кофейни.

Автомобилист пояснил, что он перепутал педали тормоза и газа. Водителя с травмами доставили в больницу, после осмотра медиками его отпустили домой.

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