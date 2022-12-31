В Минске пенсионер въехал на Renault прямо в помещение кофейни

В Минске пенсионер въехал на Renault прямо в помещение кофейни6
- 31.12.2022, 10:56
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Водитель перепутал педали тормоза и газа.
В Минске водитель-пенсионер перепутал педали, не справился с управлением из-за чего его машина опрокинулась в подвальную территорию кофейни, сообщает столичная ГАИ.
Авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Городецкой с Ложинской. По предварительной информации, 80-летний водитель Renault не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дом № 15 по улице Городецкой. После удара автомобиль продолжил движение и врезался в дом № 22. Затем Renault опрокинулась в подвальную территорию кофейни.
Автомобилист пояснил, что он перепутал педали тормоза и газа. Водителя с травмами доставили в больницу, после осмотра медиками его отпустили домой.