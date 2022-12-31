Гиркин предрек России новую войну с постсоветской страной 8 31.12.2022, 10:59

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Диверсант упрекнул Кремль в выводе войск оттуда.

Диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) заговорил о скорых столкновениях с Казахстаном.

Видео с выступлением Стрелкова доступно на Telegram-канале «Украина 365».

Диверсант упрекнул Кремль за то, что тот вывел войска из Казахстана после того, как принял участие в силовом подавлении антиправительственных митингов.

Примечательно, что, по его версии, власти РФ убрались из соседней страны, так как готовились к войне с Украиной, а не по требованию Китая.

«Теперь задним числом мы понимаем, что решение о начале «спецоперации» было принято загодя, и, реагируя на ситуацию в Казахстане, российские власти действовали в пожарном порядке с единственной целью - пригасить конфликт сейчас любым способом, любыми методами, чтобы высвободить силы для «военной операции» в Украине», - заявил Стрелков.

С его слов, не сумев сохранить военное присутствие в соседней стране, Кремль потерял возможность влиять на власти Казахстана. Как итог, ее президент теперь отказывается оказывать России даже малейшую поддержку в агрессии.

«С военной точки зрения это (вывод войск - ред.) было, наверное, целесообразно. А с военно-политической по итогу года обернулось полнейшим провалом. Вишенкой на торте стали недавние заявления президента Токаева, что Казахстан не станет для России лазейкой для обхода санкций. В целом, в Казахстане сейчас действует откровенно антироссийская власть», - возмущался Стрелков.

Он прогнозирует войну еще и с Казахстаном в самом ближайшем будущем.

«В перспективе Казахстан представляет для нас по-прежнему очередной фронт, который может возникнуть в любой момент… Казахстан нескрываемо лавирует в стан наших врагов… В будущем году прогнозирую вероятный переход Казахстана в ряды откровенных врагов РФ, вернее, завершение этого пути. Даже не исключаю, что в будущем году столкновения на российско-казахской границе», - заявил военный преступник.

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