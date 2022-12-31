Блюдо для каждого стола: рецепт на Новый год с секретным ингредиентом
- 31.12.2022, 11:04
Согласно приметам, эта закуска принесет удачу в год Кролика.
Чтобы год Кролика принес в вашу семью удачу, нужно правильно приготовить меню на Новый год. Советуем приготовить 2 очень простых, но вкусных салата для встречи Нового года, пишет glavred.info.
Салат с кальмарами на Новый год можно приготовить очень вкусно, если знать 1 секрет.
А вот Греческий салат станет превосходным блюдом на празднике.
Салат с кальмарами - простейший рецепт
Вам понадобиться:
Капуста пекинская - 400 гр
Кальмары - 1 упаковка (300 гр)
Кукуруза сладкая - 3 столовые ложки
Лук
Уксус
Лимон
Горчица в зернах
Оливковое масло
Кальмары советуем покупать уже готовые. Можно приготовить и мороженные.
Опустите кальмары в кипяток на 2 минуты и сразу доставайте. Если передержать кальмары в воде, они станут резиновыми и невкусными.
Смешайте горчицу, сок лимона, лук, уксус и замаринуйте кальмары на 30 минут. Можно добавить любимые специи.
Пекинскую капусту помыть, порезать. Смешать с кукурузой и добавить кальмары.
Салат с кальмарами немного посолить, заправить зернами горчицы и лимонным соком.
Классический Греческий салат - рецепт
Вам понадобиться:
Сыр Фета
Помидоры - 2 шт
Огурцы - 2 шт
Салатный лук - 1 шт
Оливки
Оливковое масло
Лимон
С оливок слить всю жидкость. Можно порезать пополам.
Огурцы и помидоры помыть, порезать кубиками.
Салатный лук почистить и мелко порезать. Можно оставить кольцами.
Смешать в глубокой тарелке все овощи.
Порезать Фету и добавить в салат.
Посолить, добавить оливковое масло и полить лимонным соком.
Подавать салат с тоненькими кусочками лимона.